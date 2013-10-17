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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3507350835093510>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:33

  Bosstone написав:
  Basilio2020 написав:якщо дивитися на Альфу, там завжди є на вибір супермаркети з 1% та кафе з 5%
думаю, і тут буде, тільки не 4 і 7, а трохи менше

але, звичайно, якщо фактичний грейс 30 діб, тоді Альфа краще як кредитка

Так у альфы тоже абонка в РД.

В альфи 3.5%,а форвард 0.5% абонка на рд
tarasum
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Повідомлень: 266
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:34

  tarasum написав:В альфи 3.5%,а форвард 0.5% абонка на рд

В Альфе это не для основной массы карт. У меня такой там нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чет на депозитку проценты не зашли
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:45

  Boundless написав:Чет на депозитку проценты не зашли

Не завтра?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29535
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Boundless написав:Чет на депозитку проценты не зашли

Не завтра?

Должны сегодня в выписке появиться. Но нету...
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:06

  Тихон написав:*+
  _PORT_UA написав:Добрый день. В Харькове хоть в каком то отделении появился пластик под Депозитку?
Депозиток больше не будет.В отделении сказали не ждать.Походу программа закрыта.Предложили похожую :Коко деп.
Но после этого двухмесячного треша с перевыпуском депозитки,желание продолжать отпало.
Карточный за день так и не закрыли,до остатков с депозитки так и не добрался.Опять в Главном офисе кто-то не перезванивает,не подходит к телефону и прочая муть.Шарашкина контора.Все на страх и риск самого клиента.

А я вот неудачно обналичил 4000 31 июля (деньги банкомат не выдал, а со счёта списали). На следующий день написал заявление в банк! Зарегистрировали его внимание, через 12 дней т.е. 12 августа. И сказали что надо 45 дней на рассмотрение. Сегодня 49-й с даты регистрации и 61 (!!!!) с момента несанкционированного списания, а деньги по-прежнему не вернули!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:10

Fylhtq, співчуваю.
А офПред шановний тут вже не ходить, щоб повернення підштовхнув?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:24

там де спамери срають офпреди тікають :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:02

  Квесторе_поверніться написав:Fylhtq, співчуваю.
А офПред шановний тут вже не ходить, щоб повернення підштовхнув?

Писал неделю назад. Воз и нынче там!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:27

  Vorlon написав:
  tarasum написав:В альфи 3.5%,а форвард 0.5% абонка на рд

В Альфе это не для основной массы карт. У меня такой там нет.


3,5% у Максимум Готівка
звичайна Максимум - 60 грн (або 750 на рік)
Basilio2020
 
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