Basilio2020
Я понимаю. Готивка та нафиг не нужна и смысл её обсуждать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:32
Basilio2020
Я понимаю. Готивка та нафиг не нужна и смысл её обсуждать?
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:39
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зайшов у найближче до мене відділення, не те, де брав карту, попросив відключити. Дали на підпис заяву, що з цього дня стаховка припиняє діяти(30-го) в моєму випадку.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
У Форварда можна мати 2 кредитки з лімітом чи варто "Виручалку" закрити?
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
|