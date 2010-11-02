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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3507350835093510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:32

Basilio2020
Я понимаю. Готивка та нафиг не нужна и смысл её обсуждать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:39

  chipmunk написав:Я сьогодні відключив

Розкажіть, будь ласка, про процедуру відключення страховок
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  dengon написав:Розкажіть, будь ласка, про процедуру відключення страховок

Зайшов у найближче до мене відділення, не те, де брав карту, попросив відключити. Дали на підпис заяву, що з цього дня стаховка припиняє діяти(30-го) в моєму випадку.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

У Форварда можна мати 2 кредитки з лімітом чи варто "Виручалку" закрити?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07

  V2 написав:У Форварда можна мати 2 кредитки з лімітом чи варто "Виручалку" закрити?

Только одна
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:27

Добрый вечер.
Напомните плизз, выплата процентов по депо в конце месяца или в день открытия (как в ПУМБе)?
oksana--61
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:50

  oksana--61 написав:Добрый вечер.
Напомните плизз, выплата процентов по депо в конце месяца или в день открытия (как в ПУМБе)?

Сейчас у банка выплата % привязана к дате открытия вклада, естественно при ежемесячном (а не в конце срока) начислении процентов по договору ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:52

Lost
Спасибо!
oksana--61
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