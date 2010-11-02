|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:32
Basilio2020
Я понимаю. Готивка та нафиг не нужна и смысл её обсуждать?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7275
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:39
chipmunk написав:
Я сьогодні відключив
Розкажіть, будь ласка, про процедуру відключення страховок
-
dengon
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1234 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:44
dengon написав:
Розкажіть, будь ласка, про процедуру відключення страховок
Зайшов у найближче до мене відділення, не те, де брав карту, попросив відключити. Дали на підпис заяву, що з цього дня стаховка припиняє діяти(30-го) в моєму випадку.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8296
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:56
У Форварда можна мати 2 кредитки з лімітом чи варто "Виручалку" закрити?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6228
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07
V2 написав:
У Форварда можна мати 2 кредитки з лімітом чи варто "Виручалку" закрити?
Только одна
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9836
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 1398 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:27
Добрый вечер.
Напомните плизз, выплата процентов по депо в конце месяца или в день открытия (как в ПУМБе)?
-
oksana--61
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 10.03.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:50
oksana--61 написав:
Добрый вечер.
Напомните плизз, выплата процентов по депо в конце месяца или в день открытия (как в ПУМБе)?
Сейчас у банка выплата % привязана к дате открытия вклада, естественно при ежемесячном (а не в конце срока) начислении процентов по договору
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:52
Lost
Спасибо!
-
oksana--61
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 10.03.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5438
|716669
|
|
|13459
|1889618
|
Вів 01 жов, 2019 19:01
Brc
|
|66
|21469
|
|