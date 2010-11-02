Basilio2020
Я понимаю. Готивка та нафиг не нужна и смысл её обсуждать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:32
Basilio2020
Я понимаю. Готивка та нафиг не нужна и смысл её обсуждать?
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:39
Додано: Вів 01 жов, 2019 09:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зайшов у найближче до мене відділення, не те, де брав карту, попросив відключити. Дали на підпис заяву, що з цього дня стаховка припиняє діяти(30-го) в моєму випадку.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
У Форварда можна мати 2 кредитки з лімітом чи варто "Виручалку" закрити?
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:07
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:27
Добрый вечер.
Напомните плизз, выплата процентов по депо в конце месяца или в день открытия (как в ПУМБе)?
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:50
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:59
Ваша категоричность иногда смешит.
Это лучшая кредитка вообще, которая может быть. То что она Вам "нафиг не нужна" говорит только об одном: Вы не умеете пользоваться кредитками и извлекать с них пользу для себя.
Как и из Привата.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22
Andrew75
Умею и пользуюсь, но не этой. Возможность на несколько дней бесплатно попользоваться налом (или p2p), а потом загаситься, выигрывая несколько гривен, понимаю, но не интересно этим заниматься. Есть более интересное времяпрепровождение
Про примат примерно такого же мнения. Только мне не нужно повышение креднагрузки, ибо лимиты в нормальных банках важнее.
Видимо у нас совсем разные критерии "лучшей".
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