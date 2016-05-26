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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3508350935103511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Умею и пользуюсь, но не этой. Возможность на несколько дней бесплатно попользоваться налом (или p2p), а потом загаситься, выигрывая несколько гривен, понимаю, но не интересно этим заниматься.

Ну, я же говорил, что пользоваться не умеете. Вы представления не имеете, для чего нужна эта кредитка и какую с неё можно поиметь пользу.
Но оставайтесь при своём мнении. :)
Andrew75
 
Повідомлень: 886
З нами з: 30.09.15
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  #<1 ... 3508350935103511
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