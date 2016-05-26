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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:55
Vorlon написав:
Умею и пользуюсь, но не этой. Возможность на несколько дней бесплатно попользоваться налом (или p2p), а потом загаситься, выигрывая несколько гривен, понимаю, но не интересно этим заниматься.
Ну, я же говорил, что пользоваться не умеете. Вы представления не имеете, для чего нужна эта кредитка и какую с неё можно поиметь пользу.
Но оставайтесь при своём мнении.
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Andrew75
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Сер 02 жов, 2019 19:29
Sanio
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