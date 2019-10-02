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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:55
Vorlon написав:
Умею и пользуюсь, но не этой. Возможность на несколько дней бесплатно попользоваться налом (или p2p), а потом загаситься, выигрывая несколько гривен, понимаю, но не интересно этим заниматься.
Ну, я же говорил, что пользоваться не умеете. Вы представления не имеете, для чего нужна эта кредитка и какую с неё можно поиметь пользу.
Да, у нас действительно разные критерии.
А для Вас какая лучшая кредитка, Таськина Большая Пятёрка? Так там Вы заработаете 777 грн. грязными и всё. И надо ещё постараться, чтоб их заработать. Или Форвардовская? Так там ещё меньше заработаете. А Альфа, при правильном подходе, может принести в десятки раз больше.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:54
а PUSH нотифікація в додатку Форварда працює?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:00
Basilio2020 написав:
а PUSH нотифікація в додатку Форварда працює?
Так працює. Можливо не працюватиме з ксиоми,там є нюанси
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:02
Basilio2020 написав:
а PUSH нотифікація в додатку Форварда працює?
Так працює. Можливо не працюватиме з ксиоми,там є нюанси
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:07
tarasum написав:
Можливо не працюватиме з ксиоми,там є нюанси
В мене є, мі макс 3
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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