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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3508350935103511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Умею и пользуюсь, но не этой. Возможность на несколько дней бесплатно попользоваться налом (или p2p), а потом загаситься, выигрывая несколько гривен, понимаю, но не интересно этим заниматься.

Ну, я же говорил, что пользоваться не умеете. Вы представления не имеете, для чего нужна эта кредитка и какую с неё можно поиметь пользу.
Да, у нас действительно разные критерии.
А для Вас какая лучшая кредитка, Таськина Большая Пятёрка? Так там Вы заработаете 777 грн. грязными и всё. И надо ещё постараться, чтоб их заработать. Или Форвардовская? Так там ещё меньше заработаете. А Альфа, при правильном подходе, может принести в десятки раз больше.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

а PUSH нотифікація в додатку Форварда працює?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:00

  Basilio2020 написав:а PUSH нотифікація в додатку Форварда працює?

Так працює. Можливо не працюватиме з ксиоми,там є нюанси
tarasum
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Повідомлень: 272
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:02

Пуш

  Basilio2020 написав:а PUSH нотифікація в додатку Форварда працює?

Так працює. Можливо не працюватиме з ксиоми,там є нюанси
tarasum
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Повідомлень: 272
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:Можливо не працюватиме з ксиоми,там є нюанси

В мене є, мі макс 3
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

дякую, у мене OnePlus і ніяк (, тільки телеграм і рятує
Basilio2020
 
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З нами з: 15.02.19
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:58

  Basilio2020 написав:дякую, у мене OnePlus і ніяк (, тільки телеграм і рятує

Потрібно дати програмі роботу у фоні,без економії енергії та завжди загружена в оперативній пам'яті. Так все працює
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:14

Коллеги, напомните , через ИБ сэп бесплатный с какого счета?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:19

В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:
la9
 
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