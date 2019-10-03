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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3509351035113512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:30

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:

Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:48

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:

На словах не вірим.
В якій цидулі це прописано?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29568
З нами з: 22.11.13
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