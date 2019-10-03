RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3509351035113512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:30

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:

Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 16.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:48

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:

На словах не вірим.
В якій цидулі це прописано?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:05

ну 1 мес шото не верится
v57
 
Повідомлень: 2297
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:07

  tarasum написав:Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)


Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:20

  jay2004 написав:
  tarasum написав:Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)


Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.

А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9851
З нами з: 23.01.13
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:46

  Stringer написав:А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку

Горячка тоже так говорит
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 18.09.13
Подякував: 434 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:03

В новой кредитке идёт начисление кэшбека за траты меньше 100 гривен - кто-то проверял?
Vorlon
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3509351035113512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Flamingo, kostya77, riwalir, tarasum, хуторянка і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7704, 7705, 7706
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77052 9116328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 13:22
wig
Банк Альянс 1 ... 64, 65, 66
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
651 86304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 09:19
BankAlliance
А-Банк 1 ... 1346, 1347, 1348
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13473 1891586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 16:39
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77053)
04.10.2019 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.