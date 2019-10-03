Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:30
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:48
На словах не вірим.
В якій цидулі це прописано?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:07
Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:20
А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:46
Горячка тоже так говорит
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:03
В новой кредитке идёт начисление кэшбека за траты меньше 100 гривен - кто-то проверял?
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