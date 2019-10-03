Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:30
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:48
На словах не вірим.
В якій цидулі це прописано?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:07
Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:20
А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:46
Горячка тоже так говорит
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:03
В новой кредитке идёт начисление кэшбека за траты меньше 100 гривен - кто-то проверял?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна відмовитись від іншої картки і перейти на коко))) коментар банку.Оскільки користуватися одночасно двома кредитними картками не надається можливим, при зверненні Клієнта до представництва Банку, надається можливість одночасно подати заяву на розірвання договору по діючій кредитній картці і подати заявку на оформлення кредитної картки КОКО КАРД. Тобто не потрібно очікувати 60 днів, до моменту закриття договору діючої кредитної картки
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:51
Нет. Сейчас только Депозитка.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:36
Программа лояльности не начисляет кешбек на сумму меньше 100 грн, не важно какая карта
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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