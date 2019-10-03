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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3510351135123513>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:30

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:

Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:48

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении :shock:
Дикие нравы :mrgreen:

На словах не вірим.
В якій цидулі це прописано?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:05

ну 1 мес шото не верится
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:07

  tarasum написав:Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)


Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:20

  jay2004 написав:
  tarasum написав:Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)


Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.

А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:46

  Stringer написав:А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку

Горячка тоже так говорит
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:03

В новой кредитке идёт начисление кэшбека за траты меньше 100 гривен - кто-то проверял?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Можна відмовитись від іншої картки і перейти на коко))) коментар банку.Оскільки користуватися одночасно двома кредитними картками не надається можливим, при зверненні Клієнта до представництва Банку, надається можливість одночасно подати заяву на розірвання договору по діючій кредитній картці і подати заявку на оформлення кредитної картки КОКО КАРД. Тобто не потрібно очікувати 60 днів, до моменту закриття договору діючої кредитної картки
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:51

  Stringer написав:
  jay2004 написав:
  tarasum написав:Дебетка Коко не цікава абсолютно((( краще кредитна з 0 лімітом,але таке не можливо)


Чому? Мені давали з нулем КОКО кредитну - відмовився.

А у вас есть кредитки здесь? А то мне сказали, что получить вторую кредитку даже без лимита невозможно - якобы программа не позволит создать заявку


Нет. Сейчас только Депозитка.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:36

  Vorlon написав:В новой кредитке идёт начисление кэшбека за траты меньше 100 гривен - кто-то проверял?

Программа лояльности не начисляет кешбек на сумму меньше 100 грн, не важно какая карта
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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