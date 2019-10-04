tarasum написав:Можна відмовитись від іншої картки і перейти на коко))) коментар банку.Оскільки користуватися одночасно двома кредитними картками не надається можливим, при зверненні Клієнта до представництва Банку, надається можливість одночасно подати заяву на розірвання договору по діючій кредитній картці і подати заявку на оформлення кредитної картки КОКО КАРД. Тобто не потрібно очікувати 60 днів, до моменту закриття договору діючої кредитної картки
Та ну их играть в эту рулетку, на кредитке лимит приличный, пять лет набивался, а тут опять дадут тыщ пять или десять, и сиди как дурак
la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении Дикие нравы
Спросите в том же отделении, что они думают по поводу этого:
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dannya.pdf