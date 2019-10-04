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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3510351135123513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:39

  tarasum написав:Можна відмовитись від іншої картки і перейти на коко))) коментар банку.Оскільки користуватися одночасно двома кредитними картками не надається можливим, при зверненні Клієнта до представництва Банку, надається можливість одночасно подати заяву на розірвання договору по діючій кредитній картці і подати заявку на оформлення кредитної картки КОКО КАРД. Тобто не потрібно очікувати 60 днів, до моменту закриття договору діючої кредитної картки

Та ну их играть в эту рулетку, на кредитке лимит приличный, пять лет набивался, а тут опять дадут тыщ пять или десять, и сиди как дурак :(
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении
Дикие нравы

Спросите в том же отделении, что они думают по поводу этого:

3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dannya.pdf
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:22

  Wolfenstein написав:
  la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении
Дикие нравы

Спросите в том же отделении, что они думают по поводу этого:

3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dannya.pdf

Я больше скажу... Нужно было перевыпустить БвК. Карт в отделении не было, предложили вместо нее Коко для выплат, до 24 года. Спросил основные тарифы, хоть и вход 1%, кроме депо, з/п и т.п., но меня устраивало, т.к. планировалось использовать только под депо, согласился. Когда выдали карту, увидел, что это Простор, МК или Визы нет. Теперь уже почитал детальные тарифы, снова 50 грн за неактивность без детализации, за какую... Задал снова вопрос. Звонила куда-то наверх, там ей подтвердили, что каждый месяц нужно делать хотя бы одну операцию, чтобы не было неактивности. Если денег нет, то снимут при пополнении за прошлый период.
Спросил у барышни, как она представляет себе вариант использования карты для получения тела депо и %% в конце срока? Т.е. с моих %% за год банк снимет 600 грн за год неактивности карты??? :mrgreen: Вместо ответа предложила написать жалобу в банк. :mrgreen:

Отказался, карту порезали. Поехал в другое отделение и за 5 минут получил БвК.

По ходу, новая линейка продуктов, могли не внести изменения в УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОКАТ «БАНК ФОРВАРД». Либо - не знание на местах. Либо - глупость разработчиков. Либо - расчет на лоха.
la9
 
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