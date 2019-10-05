tarasum написав:Можна відмовитись від іншої картки і перейти на коко))) коментар банку.Оскільки користуватися одночасно двома кредитними картками не надається можливим, при зверненні Клієнта до представництва Банку, надається можливість одночасно подати заяву на розірвання договору по діючій кредитній картці і подати заявку на оформлення кредитної картки КОКО КАРД. Тобто не потрібно очікувати 60 днів, до моменту закриття договору діючої кредитної картки
Та ну их играть в эту рулетку, на кредитке лимит приличный, пять лет набивался, а тут опять дадут тыщ пять или десять, и сиди как дурак
la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении Дикие нравы
Спросите в том же отделении, что они думают по поводу этого:
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dannya.pdf
la9 написав:В отделении сказали, что по КОКО дебетной период неактивности, за который снимают 50 грн, составляет 1 месяц, и при нулевом счёте комиссия спишется при пополнении Дикие нравы
Спросите в том же отделении, что они думают по поводу этого:
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку https://www.forward-bank.com/cards/koko ... dannya.pdf
Я больше скажу... Нужно было перевыпустить БвК. Карт в отделении не было, предложили вместо нее Коко для выплат, до 24 года. Спросил основные тарифы, хоть и вход 1%, кроме депо, з/п и т.п., но меня устраивало, т.к. планировалось использовать только под депо, согласился. Когда выдали карту, увидел, что это Простор, МК или Визы нет. Теперь уже почитал детальные тарифы, снова 50 грн за неактивность без детализации, за какую... Задал снова вопрос. Звонила куда-то наверх, там ей подтвердили, что каждый месяц нужно делать хотя бы одну операцию, чтобы не было неактивности. Если денег нет, то снимут при пополнении за прошлый период. Спросил у барышни, как она представляет себе вариант использования карты для получения тела депо и %% в конце срока? Т.е. с моих %% за год банк снимет 600 грн за год неактивности карты??? Вместо ответа предложила написать жалобу в банк.
Отказался, карту порезали. Поехал в другое отделение и за 5 минут получил БвК.
По ходу, новая линейка продуктов, могли не внести изменения в УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОКАТ «БАНК ФОРВАРД». Либо - не знание на местах. Либо - глупость разработчиков. Либо - расчет на лоха.
В отп є плата за неактивність 30грн і там чітко все пише. Тут умови карт змінюється з 23.10 ,тому чекаємо. Поки не зрозуміло. В форварда найнижчий відсоток активних карт. Тому є логіка. Для прикладу в альфи високий відсоток
tarasum написав:В отп є плата за неактивність 30грн і там чітко все пише. Тут умови карт змінюється з 23.10 ,тому чекаємо. Поки не зрозуміло. В форварда найнижчий відсоток активних карт. Тому є логіка. Для прикладу в альфи високий відсоток
Чет не нашел ни в новостях, ни в оголошеннях про смену тарифов. Пруф плиз
tarasum написав:В отп є плата за неактивність 30грн і там чітко все пише. Тут умови карт змінюється з 23.10 ,тому чекаємо. Поки не зрозуміло. В форварда найнижчий відсоток активних карт. Тому є логіка. Для прикладу в альфи високий відсоток
Чет не нашел ни в новостях, ни в оголошеннях про смену тарифов. Пруф плиз
В Цигана?
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