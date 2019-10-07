tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД» 3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД» 3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
Чекаємо 23.10 і побачимо, попередньо може бути все))) цікава комісія виписка по рахунку більше 12 місяців -500грн)))
tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД» 3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
Так Вы цитируете правила от декабря 2008 ,а обсуждается новая редакция то ,что будет с 23 октября Похоже нас тут уже побрить собираются всерьёз.
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