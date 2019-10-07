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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:09

  tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон


УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:12

  ramaz написав:
  tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон


УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.

Чекаємо 23.10 і побачимо, попередньо може бути все))) цікава комісія виписка по рахунку більше 12 місяців -500грн)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:55

  ramaz написав:
  tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон


УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
Так Вы цитируете правила от декабря 2008 ,а обсуждается новая редакция то ,что будет с 23 октября :idea:Похоже нас тут уже побрить собираются всерьёз.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:є згадка в усіх тарифах по 50гон

що таке гон
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:57

  greenozon написав:
  tarasum написав:є згадка в усіх тарифах по 50гон

що таке гон

грн
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:59

Какая логика говорить о комиссии за неактивность счета в условиях обслуживания карт ? Если счет не карточный, по нему будет эта комиссия?

У меня нет карт (закончились + они мне не нужны). Но есть депо и привязанный к нему текущий счет. По нему будет эта комиссия?

Или смысл в том, чтобы как можно больше запутать и взимать эту комиссию со всех неактивных счетов?
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