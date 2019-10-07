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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3512351335143515>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:09

  tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон


УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:12

  ramaz написав:
  tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон


УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.

Чекаємо 23.10 і побачимо, попередньо може бути все))) цікава комісія виписка по рахунку більше 12 місяців -500грн)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:55

  ramaz написав:
  tarasum написав:В картках на офіційному сайті умови і всі умови:Єдиний збірник Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», який вступить в дію з 23.10.2019. є згадка в усіх тарифах по 50гон


УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»
3.1.5. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
Так Вы цитируете правила от декабря 2008 ,а обсуждается новая редакция то ,что будет с 23 октября :idea:Похоже нас тут уже побрить собираются всерьёз.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:є згадка в усіх тарифах по 50гон

що таке гон
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:57

  greenozon написав:
  tarasum написав:є згадка в усіх тарифах по 50гон

що таке гон

грн
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:59

Какая логика говорить о комиссии за неактивность счета в условиях обслуживания карт ? Если счет не карточный, по нему будет эта комиссия?

У меня нет карт (закончились + они мне не нужны). Но есть депо и привязанный к нему текущий счет. По нему будет эта комиссия?

Или смысл в том, чтобы как можно больше запутать и взимать эту комиссию со всех неактивных счетов?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:есть ли офердрафт

Этот банк очень тормознутый (хуже эстонцев) и из-за плохо связанных допотопных систем (которые он к тому же год назад сильно поломал и до сих пор не может привести в божеский вид) весь основан на овердрафтах. Т.е. у него куда не плюнь, везде овердрафт.

Раньше он старался не показывать их клиентам и их можно было видеть только в выписках из АБС, пестрящих вроде как несанкционированными кредитами (чуть ли не при каждом снятии), но штрафных санкций за это не было никаких. Т.е. технические оверы он молча закрывал и клиенты о них могли даже не знать.

Но в последнее время он стал строить из себя передового (хотя катится вниз) и, наверное, хочет зарабатывать (в т.ч. на этом) больше денег, поэтому не знаю, как он реагирует на оверы сейчас. Стараюсь их не допускать, т.к. не вижу в нем улучшений еще со времен, когда он был Русским стандартом. Тут, как грится, не до жиру быть бы живым, лишь бы совсем не грохнулся, т.к. общение с ФГВ уже надоело.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:17

Сьогодні пропонували таку картку в відділенні -

https://kokocard.forward-bank.com/

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:18

  greenozon написав:Сьогодні пропонували таку картку в відділенні -

https://kokocard.forward-bank.com/

PS на цьому сайті через пару секунд вискакує реклама - "Отримайте 100 грн. на картку за першу операцію!"


Мені також, але відмовився. Умови - дуже мутні...
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jay2004
 
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