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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:32

  jay2004 написав:
  greenozon написав:Сьогодні пропонували таку картку в відділенні -

https://kokocard.forward-bank.com/

PS на цьому сайті через пару секунд вискакує реклама - "Отримайте 100 грн. на картку за першу операцію!"


Мені також, але відмовився. Умови - дуже мутні...

Новий продукт,буде щось нове,але 2 картки не можна мати. Я б спробував)
tarasum
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