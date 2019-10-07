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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:32
jay2004 написав: greenozon написав:
Сьогодні пропонували таку картку в відділенні - https://kokocard.forward-bank.com/
PS на цьому сайті через пару секунд вискакує реклама - "Отримайте 100 грн. на картку за першу операцію!"
Мені також, але відмовився. Умови - дуже мутні...
Новий продукт,буде щось нове,але 2 картки не можна мати. Я б спробував)
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