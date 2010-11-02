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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:32
jay2004 написав: greenozon написав:
Сьогодні пропонували таку картку в відділенні - https://kokocard.forward-bank.com/
PS на цьому сайті через пару секунд вискакує реклама - "Отримайте 100 грн. на картку за першу операцію!"
Мені також, але відмовився. Умови - дуже мутні...
Новий продукт,буде щось нове,але 2 картки не можна мати. Я б спробував)
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:45
newbie написав:
У меня нет карт (закончились + они мне не нужны). Но есть депо и привязанный к нему текущий счет. По нему будет эта комиссия?
Смотря, какой текущий счет.
Если "Текущий под депо", то не будет комиссии.
Если обычный текущий счет, то могут быть варианты.
Но это неточно, т.к. тарифы на сайте Форварда найти невозможно.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:05
Так-с, прибіг кишмиш по коко. Як його тут рахувати - покупки до 1-го, чи лиш проведені по рахунку до 1-го мінус податок? Бо щось ніяк не сходиться
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:26
chipmunk написав:
Так-с, прибіг кишмиш
обманули по выручалке
потратил 10к
а акционный кешбек 10% дали только за 5к,
за остальные 5к даже стандартного кешбека не дали
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:36
J написав: chipmunk написав:
Так-с, прибіг кишмиш
обманули по выручалке
потратил 10к
а акционный кешбек 10% дали только за 5к,
за остальные 5к даже стандартного кешбека не дали
Скорее, вам дали 5% за 10к.
Было 2 акции: па5 и па10%.
Должна была быть СМС.
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guntherhouse777
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