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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3512351335143515

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:32

  jay2004 написав:
  greenozon написав:Сьогодні пропонували таку картку в відділенні -

https://kokocard.forward-bank.com/

PS на цьому сайті через пару секунд вискакує реклама - "Отримайте 100 грн. на картку за першу операцію!"


Мені також, але відмовився. Умови - дуже мутні...

Новий продукт,буде щось нове,але 2 картки не можна мати. Я б спробував)
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:45

  newbie написав:У меня нет карт (закончились + они мне не нужны). Но есть депо и привязанный к нему текущий счет. По нему будет эта комиссия?

Смотря, какой текущий счет.
Если "Текущий под депо", то не будет комиссии.
Если обычный текущий счет, то могут быть варианты.
Но это неточно, т.к. тарифы на сайте Форварда найти невозможно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16

  lubopytnaya написав:Смотря, какой текущий счет.
...
Но это неточно, т.к. тарифы на сайте Форварда найти невозможно.

Депозиты -> Депозит «Ощадний рахунок» Детальніше ->
https://www.forward-bank.com/deposits/documents/2018/15052018/Tarif-Oschad.pdf
https://www.forward-bank.com/taruf_na_obslyg_potoch_rah_dlya_fiz_osib.pdf
https://www.forward-bank.com/taruf_na_obslyg_potoch_rah_vramka_depo_prod.pdf
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так-с, прибіг кишмиш по коко. Як його тут рахувати - покупки до 1-го, чи лиш проведені по рахунку до 1-го мінус податок? Бо щось ніяк не сходиться
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:26

  chipmunk написав:Так-с, прибіг кишмиш

обманули по выручалке
потратил 10к
а акционный кешбек 10% дали только за 5к,
за остальные 5к даже стандартного кешбека не дали
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:36

  J написав:
  chipmunk написав:Так-с, прибіг кишмиш

обманули по выручалке
потратил 10к
а акционный кешбек 10% дали только за 5к,
за остальные 5к даже стандартного кешбека не дали

Скорее, вам дали 5% за 10к.
Было 2 акции: па5 и па10%.
Должна была быть СМС.
guntherhouse777
 
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