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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:22
Stringer
По Коко кешбек 1000грн)))
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tarasum
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Вів 08 жов, 2019 20:37
ol_zy
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