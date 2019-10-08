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По Коко кешбек 1000грн)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:18
Ничесебе... может правда попробовать сменить кредитку
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 08 жов, 2019 22:19
Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Клієнт за 1 (один) календарний
місяць, не може бути більшою:
- за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків та зборів, які підлягають
утриманню,згідно з чинним законодавством України для продуктів Кредитна картка
«Виручалка» (крім «Виручалка MAX»), Кредитна картка «Виручалка*(випущена з
04.05.2019 року)» , Кредитна картка «Форвард 48 % (CS-Win-back)», Кредитная карта
Форвард 24%_new (CS- Win-back), Кредитна картка «Forward Кредитка – Go Shopping»;
- за 200,00 (двісті) грн до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для кредитних і дебетових карткових продуктів «Картка
марафонця» .
- за 500,00 (п’ятсот) грн до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для продуктів Кредитна картка «EasyPay кобренд», Кредитна
картка «Виручалка MAX».
- за 300,00 (триста) грн до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для продукту «Авторська картка» Gold MAX та Gold MAX
РР.
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для кредитного карткового продукту «Посвідчення
застрахованої особи» та «Соціальна картка».
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для продукту Дебетова картка «ПРОСТІР»
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:52
Коллеги!
Недавно была акция "призы за расчеты карточками". Получил СМС о том, что выиграл термокружку. Вещь хорошая. Был звонок с вопросом:"В каком отделении желаете получить свой приз?". С тех пор ни слуху, ни духу. А вдоль дороги... И тишина. Кто-нибудь в курсе о том, как обстоят дела с получением призов.
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:48
Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли
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