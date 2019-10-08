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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3513351435153516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:22

Stringer
По Коко кешбек 1000грн)))
tarasum
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Повідомлень: 300
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:18

  tarasum написав:Stringer
По Коко кешбек 1000грн)))

Ничесебе... может правда попробовать сменить кредитку :?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9872
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:19

  Stringer написав: простым смертным максимум 161 гривну в месяц наливают, за 10% кешбека

Максимальна сума нарахованої Винагороди, яку може отримати Клієнт за 1 (один) календарний
місяць, не може бути більшою:
- за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків та зборів, які підлягають
утриманню,згідно з чинним законодавством України для продуктів Кредитна картка
«Виручалка» (крім «Виручалка MAX»), Кредитна картка «Виручалка*(випущена з
04.05.2019 року)» , Кредитна картка «Форвард 48 % (CS-Win-back)», Кредитная карта
Форвард 24%_new (CS- Win-back), Кредитна картка «Forward Кредитка – Go Shopping»;
- за 200,00 (двісті) грн до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для кредитних і дебетових карткових продуктів «Картка
марафонця» .
- за 500,00 (п’ятсот) грн до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для продуктів Кредитна картка «EasyPay кобренд», Кредитна
картка «Виручалка MAX».
- за 300,00 (триста) грн до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для продукту «Авторська картка» Gold MAX та Gold MAX
РР.
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для кредитного карткового продукту «Посвідчення
застрахованої особи» та «Соціальна картка».
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків та зборів, які підлягають утриманню згідно з
чинним законодавством України для продукту Дебетова картка «ПРОСТІР»
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4579
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:52

Коллеги!
Недавно была акция "призы за расчеты карточками". Получил СМС о том, что выиграл термокружку. Вещь хорошая. :wink: Был звонок с вопросом:"В каком отделении желаете получить свой приз?". С тех пор ни слуху, ни духу. А вдоль дороги... И тишина. Кто-нибудь в курсе о том, как обстоят дела с получением призов.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:48

  darmet написав:Коллеги!
Недавно была акция "призы за расчеты карточками". Получил СМС о том, что выиграл термокружку. Вещь хорошая. :wink: Был звонок с вопросом:"В каком отделении желаете получить свой приз?". С тех пор ни слуху, ни духу. А вдоль дороги... И тишина. Кто-нибудь в курсе о том, как обстоят дела с получением призов.

Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли :lol:
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:10

  vollena71 написав:Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли :lol:

Я в Киеве должен получать. Уже и на волах довезли бы при желании.:shock:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:25

  vollena71 написав:Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли :lol:

Они Ваш размер выясняли, или привезут футболку наобум?
darmet
 
Повідомлень: 2426
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Подякував: 46 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:38

  darmet написав:
  vollena71 написав:Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли :lol:

Они Ваш размер выясняли, или привезут футболку наобум?

"Про размеры нет информации, я только должна узнать, где Вы её хотите получить"
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Подякував: 435 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:41

  vollena71 написав:
  darmet написав:
  vollena71 написав:Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли :lol:

Они Ваш размер выясняли, или привезут футболку наобум?

"Про размеры нет информации, я только должна узнать, где Вы её хотите получить"

Будем надеяться, что угадают с размером.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:56

  darmet написав:
  vollena71 написав:Мою футболку тоже ещё из Киева не привезли :lol:

Я в Киеве должен получать. Уже и на волах довезли бы при желании.:shock:

В банку є 30 днів після завершення акція. Отже кінцева дата 18 жовтня))) тому ще час є))
tarasum
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