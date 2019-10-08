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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3514351535163517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:33

  J написав:
  chipmunk написав:Так-с, прибіг кишмиш

обманули по выручалке
потратил 10к
а акционный кешбек 10% дали только за 5к,
за остальные 5к даже стандартного кешбека не дали


Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона в ЛС либо на abutenko@forward-bank.com - мы проверить инфо по Вашему кеш-беку.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

тим часом долар вже 4.25
гривня без змін з грубшого
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:15

мало (3,5+0,75), занесу что-то только от 5% :)
demichh
 
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demichh
так зовсім недавно в ІБ можна було на 5.5 долар закинути.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

А які тут ліміти(звичайні та фінмонівські) на р2р, якщо поповнювати форвардівську картку зі сторонньої? Треба сюди півфонда запхнути і поповнити тутошні смачні депо.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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