Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона в ЛС либо на abutenko@forward-bank.com - мы проверить инфо по Вашему кеш-беку.
Спасибо.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:33
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер телефона в ЛС либо на abutenko@forward-bank.com - мы проверить инфо по Вашему кеш-беку.
Спасибо.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
тим часом долар вже 4.25
гривня без змін з грубшого
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:22
demichh
так зовсім недавно в ІБ можна було на 5.5 долар закинути.
поповнення 300% від суми внеску. на рік.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
А які тут ліміти(звичайні та фінмонівські) на р2р, якщо поповнювати форвардівську картку зі сторонньої? Треба сюди півфонда запхнути і поповнити тутошні смачні депо.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:14
Проще СЕП на "Ощадный" или "Текущий под депо" -> с них пополнение депозитов.
Заодно и сумму можно подробить: половину на Ощад, половину на Тек под депо.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:24
У них в мобильном приложении (андроид) сейчас есть возможность депозит пополнять напрямую с карт других банков. Про лимиты не знаю, пока не пополнялся.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нема там сепа.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:43
|