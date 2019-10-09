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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3515351635173518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:33

А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 102019.pdf
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29642
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:54

  Квесторе_поверніться написав:А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 102019.pdf


Добрый день.
Согласно Постановлению 368 «Инструкция о порядке регулированию деятельности Банка», нормативы Н4 и Н5 начиная с даты 01.10.2019 больше не рассчитываются.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2718
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Подякував: 69 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:11

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 102019.pdf


Добрый день.
Согласно Постановлению 368 «Инструкция о порядке регулированию деятельности Банка», нормативы Н4 и Н5 начиная с даты 01.10.2019 больше не рассчитываются.

Інші банки малюють а Ви ні...хіба важко намалювати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29642
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
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  #<1 ... 3515351635173518
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