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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3515351635173518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:33

А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 102019.pdf
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:54

  Квесторе_поверніться написав:А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 102019.pdf


Добрый день.
Согласно Постановлению 368 «Инструкция о порядке регулированию деятельности Банка», нормативы Н4 и Н5 начиная с даты 01.10.2019 больше не рассчитываются.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:11

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 102019.pdf


Добрый день.
Согласно Постановлению 368 «Инструкция о порядке регулированию деятельности Банка», нормативы Н4 и Н5 начиная с даты 01.10.2019 больше не рассчитываются.

Інші банки малюють а Ви ні...хіба важко намалювати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:33

Support BForward на сайте есть новые тарифы с 23.10.2019.
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Edynyi_zbirnyk_taryfiv_23.10.2019.pdf

с 23.10.2019 комисия за неактивность по кредитным картам будет списыватся за счет кредитных средств?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:55

  J написав:Support BForward на сайте есть новые тарифы с 23.10.2019.
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Edynyi_zbirnyk_taryfiv_23.10.2019.pdf

с 23.10.2019 комисия за неактивность по кредитным картам будет списыватся за счет кредитных средств?

Походу ще не понятно,інформація за неактивність не зрозуміла. Є 180 днів,тоді не активність,але є щомісячна комісія за не активність. Трохи не в'яжеться(((
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:12

  tarasum написав:
  J написав:Support BForward на сайте есть новые тарифы с 23.10.2019.
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Edynyi_zbirnyk_taryfiv_23.10.2019.pdf

с 23.10.2019 комисия за неактивность по кредитным картам будет списыватся за счет кредитных средств?

Походу ще не понятно,інформація за неактивність не зрозуміла. Є 180 днів,тоді не активність,але є щомісячна комісія за не активність. Трохи не в'яжеться(((


Через 180 дней каждый следующий месяц будут списывать за неактивность.
Имхо.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14

  tarasum написав:
  J написав:Support BForward на сайте есть новые тарифы с 23.10.2019.
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Edynyi_zbirnyk_taryfiv_23.10.2019.pdf

с 23.10.2019 комисия за неактивность по кредитным картам будет списыватся за счет кредитных средств?

Походу ще не понятно,інформація за неактивність не зрозуміла. Є 180 днів,тоді не активність,але є щомісячна комісія за не активність. Трохи не в'яжеться(((

180 дней убирается из тарифов с 23.10.2019
и остается видимо месячная неактивность :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:месячная неактивность

???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:41

  J написав:
  tarasum написав:
  J написав:Support BForward на сайте есть новые тарифы с 23.10.2019.
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Edynyi_zbirnyk_taryfiv_23.10.2019.pdf

с 23.10.2019 комисия за неактивность по кредитным картам будет списыватся за счет кредитных средств?

Походу ще не понятно,інформація за неактивність не зрозуміла. Є 180 днів,тоді не активність,але є щомісячна комісія за не активність. Трохи не в'яжеться(((

180 дней убирается из тарифов с 23.10.2019
и остается видимо месячная неактивность :roll:

Дословно написано, что комисия за неактивный рахунок стягивается ежемесячно.
А определение понятия "неактивный рахунок" находится вообще в "Умови надання та обслуговування карток" п.3.1.5.

Дословно - если нет требуемых операций больше 180 дней, ежемесячно будет стягиватся комиссия указанная в тарифах до тех пор, пока рахунок не станет активным.
Если приглядитесь, то это общий тариф для всех карт, не только для кредитки.
curiousobro
 
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