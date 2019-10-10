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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:33
А шо це за мінуси по Н4 та Н5 в банці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:54
Добрый день.
Согласно Постановлению 368 «Инструкция о порядке регулированию деятельности Банка», нормативы Н4 и Н5 начиная с даты 01.10.2019 больше не рассчитываются.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:11
Інші банки малюють а Ви ні...хіба важко намалювати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:33
Support BForward на сайте есть новые тарифы с 23.10.2019.
с 23.10.2019 комисия за неактивность по кредитным картам будет списыватся за счет кредитных средств?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:55
Походу ще не понятно,інформація за неактивність не зрозуміла. Є 180 днів,тоді не активність,але є щомісячна комісія за не активність. Трохи не в'яжеться(((
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:12
Через 180 дней каждый следующий месяц будут списывать за неактивность.
Имхо.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14
180 дней убирается из тарифов с 23.10.2019
и остается видимо месячная неактивность
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:41
Дословно написано, что комисия за неактивный рахунок стягивается ежемесячно.
А определение понятия "неактивный рахунок" находится вообще в "Умови надання та обслуговування карток" п.3.1.5.
Дословно - если нет требуемых операций больше 180 дней, ежемесячно будет стягиватся комиссия указанная в тарифах до тех пор, пока рахунок не станет активным.
Если приглядитесь, то это общий тариф для всех карт, не только для кредитки.
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