curiousobro написав:Дословно написано, что комисия за неактивный рахунок стягивается ежемесячно. А определение понятия "неактивный рахунок" находится вообще в "Умови надання та обслуговування карток" п.3.1.5.
Дословно - если нет требуемых операций больше 180 дней, ежемесячно будет стягиватся комиссия указанная в тарифах до тех пор, пока рахунок не станет активным. Если приглядитесь, то это общий тариф для всех карт, не только для кредитки.
ясно раньше не активность касалась карт, где маленький остаток теперь будет касаться всех карт
І на КоКо має бути більше 1000 грн...інакше абонка 15 грн в місяць.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
З поваги до Кості Кошеленко - КоКо. А там СоСо - з поваги до Сосєдок.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.