Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:39
J написав: curiousobro написав:
Дословно написано, что комисия за неактивный рахунок стягивается ежемесячно.
А определение понятия "неактивный рахунок" находится вообще в "Умови надання та обслуговування карток" п.3.1.5.
Дословно - если нет требуемых операций больше 180 дней, ежемесячно будет стягиватся комиссия указанная в тарифах до тех пор, пока рахунок не станет активным.
Если приглядитесь, то это общий тариф для всех карт, не только для кредитки.
ясно
раньше не активность касалась карт, где маленький остаток
теперь будет касаться всех карт
І на КоКо має бути більше 1000 грн...інакше абонка 15 грн в місяць.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29655
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1497 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:47
Квесторе_поверніться а на КуКу?
greenozon
Повідомлень: 6162
З нами з: 01.06.14
Подякував: 196 раз.
Подякували: 352 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:05
greenozon написав: Квесторе_поверніться
а на КуКу?
Вот тут вы не к месту.
ЗЫ ну или не только тут )
Aps
Повідомлень: 2880
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 293 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:08
greenozon написав: Квесторе_поверніться
а на КуКу?
Тут Коко, а не КоКо. А вы не чуВстВуете
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 29306
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2343 раз.
Подякували: 3383 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:17
clientage написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться
а на КуКу?
Тут Коко, а не КоКо. А вы не чуВстВуете
З поваги до Кості Кошеленко - КоКо.
А там СоСо - з поваги до Сосєдок.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29655
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1497 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:03
Кому на Коко налили лимит? У меня 0. Менеджер на точке сказала, что всем кому оформляла, не налили лимит. У кого какие рассуждения по этому поводу?
anikola13
Повідомлень: 668
З нами з: 08.02.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:29
anikola13 написав:
Кому на Коко налили лимит? У меня 0. Менеджер на точке сказала, что всем кому оформляла, не налили лимит. У кого какие рассуждения по этому поводу?
Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджерка телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).
Востаннє редагувалось
jay2004
в П'ят 11 жов, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
Повідомлень: 1763
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:08
jay2004 написав: anikola13 написав:
Кому на Коко налили лимит? У меня 0. Менеджер на точке сказала, что всем кому оформляла, не налили лимит. У кого какие рассуждения по этому поводу?
Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).
Нормальні тарифи))) що вас не подобається?
tarasum
Повідомлень: 311
З нами з: 16.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:35
tarasum написав: jay2004 написав: anikola13 написав:
Кому на Коко налили лимит? У меня 0. Менеджер на точке сказала, что всем кому оформляла, не налили лимит. У кого какие рассуждения по этому поводу?
Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).
Нормальні тарифи))) що вас не подобається?
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
Повідомлень: 1763
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
658
87544
77367
9144519
6270
1430343
П'ят 11 жов, 2019 15:35 klug