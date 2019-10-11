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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:02
похоже все пропустил, депозитку (15%) уже не оформляют?
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Diman
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:10
Diman написав:
похоже все пропустил, депозитку (15%) уже не оформляют?
Є така сама коко карта,можна оформити)
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tarasum
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:15
tarasum написав:
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...
Стандартні в них умови,все понятно. Все чесно,не обманули ні разу))) категорії найбільш ходові,вигідно користуйтеся,а ні,то використовуйте щось інше. Раніше думав що дуже поганий банк,а банк нормальний та стабільний)))
Користуйтесь,на здоров'я. Поки, постою, в сторонці...
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jay2004
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