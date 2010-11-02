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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3517351835193520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

похоже все пропустил, депозитку (15%) уже не оформляют?
Diman
 
Повідомлень: 386
З нами з: 11.07.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:10

  Diman написав:похоже все пропустил, депозитку (15%) уже не оформляют?

Є така сама коко карта,можна оформити)
tarasum
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Повідомлень: 313
З нами з: 16.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:15

  tarasum написав:
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...

Стандартні в них умови,все понятно. Все чесно,не обманули ні разу))) категорії найбільш ходові,вигідно користуйтеся,а ні,то використовуйте щось інше. Раніше думав що дуже поганий банк,а банк нормальний та стабільний)))

Користуйтесь,на здоров'я. Поки, постою, в сторонці...
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jay2004
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 01:31

Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).[/quote]
Нормальні тарифи))) що вас не подобається?[/quote]
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...[/quote]
С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?
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югин
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Повідомлень: 212
З нами з: 09.09.15
Подякував: 87 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:11

  югин написав:С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?

Додаток № 3
до Умов надання та обслуговування
платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»

2.10. Винагорода не нараховується та не виплачується:
2.10.1. по Операціях ПЛ, сума яких менша 100,00 (ста) грн;
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Umovy_nadannia.pdf
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4587
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