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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
похоже все пропустил, депозитку (15%) уже не оформляют?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:10
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:15
Користуйтесь,на здоров'я. Поки, постою, в сторонці...
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Додано: Суб 12 жов, 2019 01:31
Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).[/quote]
Нормальні тарифи))) що вас не подобається?[/quote]
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...[/quote]
С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:11
Додаток № 3
до Умов надання та обслуговування
платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»
2.10. Винагорода не нараховується та не виплачується:
2.10.1. по Операціях ПЛ, сума яких менша 100,00 (ста) грн;
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:04
J И снова правила от 2008 г. Никто не пытался позвонить на подогретую и спросить Я так делал, один раз одно говорят ,другой другое.
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:51
Зачем звонить и спрашивать личное мнение недоученных студентов, когда есть документ, на котором чёрным по белому написано?
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