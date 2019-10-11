Додано: Суб 12 жов, 2019 01:31

Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).[/quote]

Нормальні тарифи))) що вас не подобається?[/quote]

Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...[/quote]

С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?

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