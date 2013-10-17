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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3517351835193520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:10

  Diman написав:похоже все пропустил, депозитку (15%) уже не оформляют?

Є така сама коко карта,можна оформити)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:15

  tarasum написав:
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...

Стандартні в них умови,все понятно. Все чесно,не обманули ні разу))) категорії найбільш ходові,вигідно користуйтеся,а ні,то використовуйте щось інше. Раніше думав що дуже поганий банк,а банк нормальний та стабільний)))

Користуйтесь,на здоров'я. Поки, постою, в сторонці...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 01:31

Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).[/quote]
Нормальні тарифи))) що вас не подобається?[/quote]
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...[/quote]
С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?
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югин
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:11

  югин написав:С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?

Додаток № 3
до Умов надання та обслуговування
платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»

2.10. Винагорода не нараховується та не виплачується:
2.10.1. по Операціях ПЛ, сума яких менша 100,00 (ста) грн;
https://www.forward-bank.com/cards/koko/Umovy_nadannia.pdf
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:04

J И снова правила от 2008 г. Никто не пытался позвонить на подогретую и спросить :?: Я так делал, один раз одно говорят ,другой другое.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:51

  Дядя Дима написав:J И снова правила от 2008 г. Никто не пытался позвонить на подогретую и спросить :?: Я так делал, один раз одно говорят ,другой другое.

Зачем звонить и спрашивать личное мнение недоученных студентов, когда есть документ, на котором чёрным по белому написано?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мені сказали що 100грн то лиш на першу операцію. Перевірити до лимтопада не можу, за вересень всі трати були більше сотні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:26

Фарс пише шо тут 14-тий?
http://world.apostrophe.ua/page5125703.html
https://www.forward-bank.com/press-cent ... v-ukrani-/
Дурить? :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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