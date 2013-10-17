Є така сама коко карта,можна оформити)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:10
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:15
Користуйтесь,на здоров'я. Поки, постою, в сторонці...
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Додано: Суб 12 жов, 2019 01:31
Прийшов - попросив 10к ліміту. Болт. Почекав 4 доби - сама менеджера телефонує, вже дали 10к гривень. Приходьте - забирайте... Болт - не хочу... З такими мутними тарифами. Все просто))).[/quote]
Нормальні тарифи))) що вас не подобається?[/quote]
Мутні, непрозорі тарифи, кешбек від трати в 100 гривень, обмежені категорії по кешбеку(((...[/quote]
С чего Вы взяли, что кешбек от траты в 100 грн?
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:11
Додаток № 3
до Умов надання та обслуговування
платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД»
2.10. Винагорода не нараховується та не виплачується:
2.10.1. по Операціях ПЛ, сума яких менша 100,00 (ста) грн;
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:04
J И снова правила от 2008 г. Никто не пытался позвонить на подогретую и спросить Я так делал, один раз одно говорят ,другой другое.
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:51
Зачем звонить и спрашивать личное мнение недоученных студентов, когда есть документ, на котором чёрным по белому написано?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мені сказали що 100грн то лиш на першу операцію. Перевірити до лимтопада не можу, за вересень всі трати були більше сотні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:26
Фарс пише шо тут 14-тий?
Дурить?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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