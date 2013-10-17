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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:15
demichh написав:
тут на новую кредитку требую 3 тел. друзей и родственников ?
1 друг и 1 родственники.
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klug
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