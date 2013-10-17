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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3518351935203521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:15

  demichh написав:тут на новую кредитку требую 3 тел. друзей и родственников ?

1 друг и 1 родственники.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:32

Support BForward
Прошу прояснить ситуацию по операции перевода денег с Депозитки на привязанную карту другого банка в веб-ИБ.
Если операция по каким-либо причинам не прошла - деньги возвращаются на Депозитку не сразу (как происходит в нормальных банках), а только утром следующего рабочего дня.
А учитывая, что любая операция может не пройти, причем - с невнятной формулировкой "Error during payment process", - пользоваться системой невозможно, так как нет никакой уверенности, что банк таки проведёт операцию, а не заморозит деньги, оставив клиента в ожидании следующего рабочего дня.

Вопросы:
1. Почему одна и та же операция может сейчас пройти, а через час - не пройти ? Может - срабатывают какие-то невидимые лимиты ?
2. Самое главное: планируется ли мгновенный возврат средств в случае неуспешной операции ? Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.
mustbe
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