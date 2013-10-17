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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3518351935203521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:15

  demichh написав:тут на новую кредитку требую 3 тел. друзей и родственников ?

1 друг и 1 родственники.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:32

Support BForward
Прошу прояснить ситуацию по операции перевода денег с Депозитки на привязанную карту другого банка в веб-ИБ.
Если операция по каким-либо причинам не прошла - деньги возвращаются на Депозитку не сразу (как происходит в нормальных банках), а только утром следующего рабочего дня.
А учитывая, что любая операция может не пройти, причем - с невнятной формулировкой "Error during payment process", - пользоваться системой невозможно, так как нет никакой уверенности, что банк таки проведёт операцию, а не заморозит деньги, оставив клиента в ожидании следующего рабочего дня.

Вопросы:
1. Почему одна и та же операция может сейчас пройти, а через час - не пройти ? Может - срабатывают какие-то невидимые лимиты ?
2. Самое главное: планируется ли мгновенный возврат средств в случае неуспешной операции ? Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:21

  jay2004 написав:
  demichh написав:тут на новую кредитку требую 3 тел. друзей и родственников ?

1 друг и 1 родственники.


у мене просили 1 друг, 1 родич, 1 робота, 1 я
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:28

  mustbe написав:Support BForward
Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.


користуюся тільки кредиткою, поповнював Р2Р, але вже встиг злякатися овердрафту, приблизно те ж саме, як тут писали вище: два поповнення, в четвер, але одне проходить в п'ятницю, а інше тільки в понеділок

як я зрозумів - виводити краще СЕПом, з карти безпосередньо можуть бути невидимі ніде блукання грошей в системі
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:26

Акция "Подарунки за розрахунки" Форвард Банк

Получил долгожданные футболку и дорожный кейс по акции от Форвард.
К дорожнему кейсу вопросов нет, часто езжу пригодится. Хотя ожидал нечто другое.

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Зображення
А вот про футболку вопрос. Ношу XXL брендированую футболку предложили "s" для тряпочки подойдет конечно 100% хлопок. Но я б если б мой размер и ходил бы в ней реклама банку была б.

Зображення
P.S. Призы отдали только благодаря представителю на форуме, за что ему огромное спасибо. А от отделение молчало)))Зображення
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:для тряпочки подойдет конечно 100% хлопок
А почему на тряпки,а не подарить кому нибудь?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:А вот про футболку вопрос. Ношу XXL брендированую футболку предложили "s" для тряпочки подойдет конечно 100% хлопок. Но я б если б мой размер и ходил бы в ней реклама банку была б.

Дарёному коню в зубы не смотрят :)

ПС. Мож с кем из форумчан махнётесь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33

  Квесторе_поверніться написав:Фарс пише шо тут 14-тий?
http://world.apostrophe.ua/page5125703.html
https://www.forward-bank.com/press-cent ... v-ukrani-/
Дурить? :(


Доброго дня.
https://apostrophe.ua/ua/article/econom ... nkov/28059
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:44

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс пише шо тут 14-тий?
http://world.apostrophe.ua/page5125703.html
https://www.forward-bank.com/press-cent ... v-ukrani-/
Дурить? :(


Доброго дня.
https://apostrophe.ua/ua/article/econom ... nkov/28059


І Вам доброго.
Дякую за інфо.
Ростете...стали надійнішими за Креді Агріколь. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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