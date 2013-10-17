1 друг и 1 родственники.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:15
1 друг и 1 родственники.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:32
Support BForward
Прошу прояснить ситуацию по операции перевода денег с Депозитки на привязанную карту другого банка в веб-ИБ.
Если операция по каким-либо причинам не прошла - деньги возвращаются на Депозитку не сразу (как происходит в нормальных банках), а только утром следующего рабочего дня.
А учитывая, что любая операция может не пройти, причем - с невнятной формулировкой "Error during payment process", - пользоваться системой невозможно, так как нет никакой уверенности, что банк таки проведёт операцию, а не заморозит деньги, оставив клиента в ожидании следующего рабочего дня.
Вопросы:
1. Почему одна и та же операция может сейчас пройти, а через час - не пройти ? Может - срабатывают какие-то невидимые лимиты ?
2. Самое главное: планируется ли мгновенный возврат средств в случае неуспешной операции ? Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:21
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:28
користуюся тільки кредиткою, поповнював Р2Р, але вже встиг злякатися овердрафту, приблизно те ж саме, як тут писали вище: два поповнення, в четвер, але одне проходить в п'ятницю, а інше тільки в понеділок
як я зрозумів - виводити краще СЕПом, з карти безпосередньо можуть бути невидимі ніде блукання грошей в системі
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:26
Акция "Подарунки за розрахунки" Форвард Банк
Получил долгожданные футболку и дорожный кейс по акции от Форвард.
К дорожнему кейсу вопросов нет, часто езжу пригодится. Хотя ожидал нечто другое.
А вот про футболку вопрос. Ношу XXL брендированую футболку предложили "s" для тряпочки подойдет конечно 100% хлопок. Но я б если б мой размер и ходил бы в ней реклама банку была б.
P.S. Призы отдали только благодаря представителю на форуме, за что ему огромное спасибо. А от отделение молчало)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дарёному коню в зубы не смотрят
ПС. Мож с кем из форумчан махнётесь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33
Доброго дня.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:44
І Вам доброго.
Дякую за інфо.
Ростете...стали надійнішими за Креді Агріколь.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:17
народ шо за чудо КОКО и с чем его едят?
пс-прислали приглашение на заказ.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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