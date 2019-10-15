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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3520352135223523>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:44

  хуторянка написав:народ шо за чудо КОКО и с чем его едят?
пс-прислали приглашение на заказ.

Усе буде в Фарсі Костя Кошеленко.
Дебетна троха гірша за Депозитку, за СМС просять плату і абонка є якщо менше 1000 грн тримати.
По кредитній є кишмиш непоганий від трат 100 грн.
З часом всіх хочуть на КоКо позаганяти.
Ну і нехай ...Фарсу Апосроф намалював супернадійність.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29692
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хто такий костя кошеленко?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:57

Наш человек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:06

не приходять смс на вхід в ІБ
це лише в мене? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 6183
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:37

  greenozon написав:не приходять смс на вхід в ІБ
це лише в мене? :)

Телеграм краще) є в них глюки)
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:46

  greenozon написав:не приходять смс на вхід в ІБ
це лише в мене? :)


upd: прийшло пачкою уйма СМС, остання спрацювала :)
раніше такого не було, видно якийсь затик в оператора чи ще щось...



2) вроді грн депозити чуть виросли - в ІБ бачу таке:

17.75%
180 днів
МАКСИМУМ++++

17.75%
180 днів
Крок назустріч стандарт

але в той же час річні - менші!

17.5%
367 днів
МАКСИМУМ++++

17.5%
367 днів
Крок назустріч стандарт

Є ще депозити (але в них треба від 180К грн )
17.25%
90 днів
Вигідний ++++
18.25%
180 днів
Вигідний ++++
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:47

  clientage написав:Наш человек :)

Это да :wink:
Сколько банков мы уже с Костей прошли?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановні форумчани, доброго дня.
Повідомляємо, що Костянтин Кошеленко покинув команду Forward Bank з 01.10.2019.
Дякуємо за Вашу увагу до нашого банку.
Гарного дня :)
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:17

летун, блин
v57
 
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Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:18

  Support BForward написав:Шановні форумчани, доброго дня.
Повідомляємо, що Костянтин Кошеленко покинув команду Forward Bank з 01.10.2019.
Дякуємо за Вашу увагу до нашого банку.
Гарного дня :)

:(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29692
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
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