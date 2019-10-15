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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:44
хуторянка написав:
народ шо за чудо КОКО и с чем его едят?
пс-прислали приглашение на заказ.
Усе буде в Фарсі Ко
стя Ко
шеленко.
Дебетна троха гірша за Депозитку, за СМС просять плату і абонка є якщо менше 1000 грн тримати.
По кредитній є кишмиш непоганий від трат 100 грн.
З часом всіх хочуть на КоКо позаганяти.
Ну і нехай ...Фарсу Апосроф намалював супернадійність.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:44
Хто такий костя кошеленко?
.......
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Boundless
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:57
Наш человек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:06
не приходять смс на вхід в ІБ
це лише в мене?
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greenozon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:37
greenozon написав:
не приходять смс на вхід в ІБ
це лише в мене?
Телеграм краще) є в них глюки)
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tarasum
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:46
greenozon написав:
не приходять смс на вхід в ІБ
це лише в мене?
upd: прийшло пачкою уйма СМС, остання спрацювала
раніше такого не було, видно якийсь затик в оператора чи ще щось...
2) вроді грн депозити чуть виросли - в ІБ бачу таке:17.75%
180 днів
МАКСИМУМ++++17.75%
180 днів
Крок назустріч стандарт
але в той же час річні - менші!
17.5%
367 днів
МАКСИМУМ++++
17.5%
367 днів
Крок назустріч стандарт
Є ще депозити (але в них треба від 180К грн )
17.25%
90 днів
Вигідний ++++
18.25%
180 днів
Вигідний ++++
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greenozon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:47
clientage написав:
Наш человек
Это да
Сколько банков мы уже с Костей прошли?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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1
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:00
Шановні форумчани, доброго дня.
Повідомляємо, що Костянтин Кошеленко покинув команду Forward Bank з 01.10.2019.
Дякуємо за Вашу увагу до нашого банку.
Гарного дня
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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- Представник банку
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:17
летун, блин
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v57
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- Подякували: 153 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:18
Support BForward написав:
Шановні форумчани, доброго дня.
Повідомляємо, що Костянтин Кошеленко покинув команду Forward Bank з 01.10.2019.
Дякуємо за Вашу увагу до нашого банку.
Гарного дня
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29692
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1499 раз.
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kreuz
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