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пройдені етапи.
Де Ви зараз Костянтин?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:20
Дельта
Траст
Ізя
Фарс
пройдені етапи.
Де Ви зараз Костянтин?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:37
А что тут разбираться, это ж не депозит - первого числа каждого месяца.
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