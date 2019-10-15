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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3520352135223523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:20

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Наш человек :)

Это да :wink:
Сколько банков мы уже с Костей прошли?

Дельта
Траст
Ізя
Фарс
пройдені етапи.
Де Ви зараз Костянтин?
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Повідомлень: 29694
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 257
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:37

  _PORT_UA написав:Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?

А что тут разбираться, это ж не депозит - первого числа каждого месяца.
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