Дельта Траст Ізя Фарс пройдені етапи. Де Ви зараз Костянтин?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mustbe написав:Support BForward Прошу прояснить ситуацию по операции перевода денег с Депозитки на привязанную карту другого банка в веб-ИБ. Если операция по каким-либо причинам не прошла - деньги возвращаются на Депозитку не сразу (как происходит в нормальных банках), а только утром следующего рабочего дня. А учитывая, что любая операция может не пройти, причем - с невнятной формулировкой "Error during payment process", - пользоваться системой невозможно, так как нет никакой уверенности, что банк таки проведёт операцию, а не заморозит деньги, оставив клиента в ожидании следующего рабочего дня.
Вопросы: 1. Почему одна и та же операция может сейчас пройти, а через час - не пройти ? Может - срабатывают какие-то невидимые лимиты ? 2. Самое главное: планируется ли мгновенный возврат средств в случае неуспешной операции ? Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.
Позвонили из банки. Если вкратце - то так: 1. Да, некоторые операции не проходят. Почему - не знаем. Извините, мы работаем над этим. 2. Да, в случае неуспешной операции деньги зависают до следующего рабочего дня. Извините, мы работаем над этим.
Прошу офпреда сообщить, когда ИБ будет работать нормально и стабильно, а не через "извините"
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.