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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3520352135223523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:20

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Наш человек :)

Это да :wink:
Сколько банков мы уже с Костей прошли?

Дельта
Траст
Ізя
Фарс
пройдені етапи.
Де Ви зараз Костянтин?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:37

  _PORT_UA написав:Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?

А что тут разбираться, это ж не депозит - первого числа каждого месяца.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:54

  mustbe написав:Support BForward
Прошу прояснить ситуацию по операции перевода денег с Депозитки на привязанную карту другого банка в веб-ИБ.
Если операция по каким-либо причинам не прошла - деньги возвращаются на Депозитку не сразу (как происходит в нормальных банках), а только утром следующего рабочего дня.
А учитывая, что любая операция может не пройти, причем - с невнятной формулировкой "Error during payment process", - пользоваться системой невозможно, так как нет никакой уверенности, что банк таки проведёт операцию, а не заморозит деньги, оставив клиента в ожидании следующего рабочего дня.

Вопросы:
1. Почему одна и та же операция может сейчас пройти, а через час - не пройти ? Может - срабатывают какие-то невидимые лимиты ?
2. Самое главное: планируется ли мгновенный возврат средств в случае неуспешной операции ? Без этого - пользование системой становится лотереей: в какой именно момент банк заморозит деньги.

Позвонили из банки.
Если вкратце - то так:
1. Да, некоторые операции не проходят. Почему - не знаем. Извините, мы работаем над этим.
2. Да, в случае неуспешной операции деньги зависают до следующего рабочего дня. Извините, мы работаем над этим.

Прошу офпреда сообщить, когда ИБ будет работать нормально и стабильно, а не через "извините"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:01

  Support BForward написав:Шановні форумчани, доброго дня.
Повідомляємо, що Костянтин Кошеленко покинув команду Forward Bank з 01.10.2019.
Дякуємо за Вашу увагу до нашого банку.
Гарного дня :)

На кого ж он нас покинул? :(
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:13

  darmet написав:
  Support BForward написав:Шановні форумчани, доброго дня.
Повідомляємо, що Костянтин Кошеленко покинув команду Forward Bank з 01.10.2019.
Дякуємо за Вашу увагу до нашого банку.
Гарного дня :)

На кого ж он нас покинул? :(

Сиротами нас лишили...замом нікого наглядачі не призначили. :(
https://www.forward-bank.com/about/disc ... 092019.pdf
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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