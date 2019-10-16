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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3521352235233524

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:02

  chipmunk написав:Тепер треба брати якогось Котенко Конрада чи подібного, бо картка коко ;)

Це памятник нерукотворний Костянтину. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:17

В последний день месяца

  Stringer написав:
  _PORT_UA написав:Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?

А что тут разбираться, это ж не депозит - первого числа каждого месяца.
За сентябрь выплатили 30-го (по выписке).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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