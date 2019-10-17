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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3521352235233524

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:02

  chipmunk написав:Тепер треба брати якогось Котенко Конрада чи подібного, бо картка коко ;)

Це памятник нерукотворний Костянтину. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:17

В последний день месяца

  Stringer написав:
  _PORT_UA написав:Ребят кто то разобрался,когда по дебетке Коко будут выплачивать % по собст.средствам? В дату открытия карты или 1го числа каждого месяца?

А что тут разбираться, это ж не депозит - первого числа каждого месяца.
За сентябрь выплатили 30-го (по выписке).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Звідси і карта Марафонця пішла.


<<Не знаете, как выбрать тренера или коуча? Интересно, какой план тренировок у Бегущего Банкира?
Сегодня спортивный выпуск c конкурсом - мои впечатление о проекте: «Марафон с дивана» Бегущего Банкира>>
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:04

Помогите решить задачу. Давно не пользовался этим банком...
Мне надо передать в другой город 40 000 грн.
Какие есть варианты сделать это с наименьшими затратами?
У меня есть карты Депозитка и Банк в кармане, Ощадний рахунок, поточный под депозит.
У получателя нет счетов и карт в этом банке, но можно открыть.
Что посоветуете?

Могу ли пополнить текущий счет получателя в кассе наличными без комиссии и может ли он снять эти деньги без комиссии?
Или могу ли я пополнить его счет или карту через интернет-банк без комиссии?
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:09

  TDK написав:Помогите решить задачу. Давно не пользовался этим банком...
Мне надо передать в другой город 40 000 грн.
Какие есть варианты сделать это с наименьшими затратами?
У меня есть карты Депозитка и Банк в кармане, Ощадний рахунок, поточный под депозит.
У получателя нет счетов и карт в этом банке, но можно открыть.
Что посоветуете?

Могу ли пополнить текущий счет получателя в кассе наличными без комиссии и может ли он снять эти деньги без комиссии?
Или могу ли я пополнить его счет или карту через интернет-банк без комиссии?

Кидаю на Ощадний 3 особи в ІБ Фарса з Депозитки.
Але там 25 000 зняття без комісії в день.
Можна на карту від Кості як там з обналом не знаю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:11

коко кредитка

Support BForward подскажите что значит 15. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату. Если я потратил некую сумму то в расчетную дату спишет 0.5% от сумы долга даже если на расчетку я погашу полностью долг?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:12

  TDK написав:Помогите решить задачу. Давно не пользовался этим банком...
Мне надо передать в другой город 40 000 грн.
Какие есть варианты сделать это с наименьшими затратами?
У меня есть карты Депозитка и Банк в кармане, Ощадний рахунок, поточный под депозит.
У получателя нет счетов и карт в этом банке, но можно открыть.
Что посоветуете?

Могу ли пополнить текущий счет получателя в кассе наличными без комиссии и может ли он снять эти деньги без комиссии?
Или могу ли я пополнить его счет или карту через интернет-банк без комиссии?

С депозитки бесплатный СЭП
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:С депозитки бесплатный СЭП

але p2p (карта-карта) має ліміт, 14999 за раз
з поточних рахунків без лімітів, за 1-2 год зайде, якщо в опер. час
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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