chipmunk написав:Тепер треба брати якогось Котенко Конрада чи подібного, бо картка коко
Це памятник нерукотворний Костянтину.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Звідси і карта Марафонця пішла.
<<Не знаете, как выбрать тренера или коуча? Интересно, какой план тренировок у Бегущего Банкира? Сегодня спортивный выпуск c конкурсом - мои впечатление о проекте: «Марафон с дивана» Бегущего Банкира>>
Помогите решить задачу. Давно не пользовался этим банком... Мне надо передать в другой город 40 000 грн. Какие есть варианты сделать это с наименьшими затратами? У меня есть карты Депозитка и Банк в кармане, Ощадний рахунок, поточный под депозит. У получателя нет счетов и карт в этом банке, но можно открыть. Что посоветуете?
Могу ли пополнить текущий счет получателя в кассе наличными без комиссии и может ли он снять эти деньги без комиссии? Или могу ли я пополнить его счет или карту через интернет-банк без комиссии?
TDK написав:Помогите решить задачу. Давно не пользовался этим банком... Мне надо передать в другой город 40 000 грн. Какие есть варианты сделать это с наименьшими затратами? У меня есть карты Депозитка и Банк в кармане, Ощадний рахунок, поточный под депозит. У получателя нет счетов и карт в этом банке, но можно открыть. Что посоветуете?
Могу ли пополнить текущий счет получателя в кассе наличными без комиссии и может ли он снять эти деньги без комиссии? Или могу ли я пополнить его счет или карту через интернет-банк без комиссии?
Кидаю на Ощадний 3 особи в ІБ Фарса з Депозитки. Але там 25 000 зняття без комісії в день. Можна на карту від Кості як там з обналом не знаю.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
TDK написав:Помогите решить задачу. Давно не пользовался этим банком... Мне надо передать в другой город 40 000 грн. Какие есть варианты сделать это с наименьшими затратами? У меня есть карты Депозитка и Банк в кармане, Ощадний рахунок, поточный под депозит. У получателя нет счетов и карт в этом банке, но можно открыть. Что посоветуете?
Могу ли пополнить текущий счет получателя в кассе наличными без комиссии и может ли он снять эти деньги без комиссии? Или могу ли я пополнить его счет или карту через интернет-банк без комиссии?
С депозитки бесплатный СЭП
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин