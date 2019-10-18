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Это часть основного долга входящая в сумму обязательного Минимального платежа. Если до конца льготного периода долг погасите полностью, то эти 0,5% туда войдут, это не дополнительные 0,5%.
1.31.Мінімальний платіж – сума грошових коштів, яка складається з наступних складових: 1) Платіж за Основним боргом, 2) сума процентів за користування кредитом 3) сума строкової Понадлімітної заборгованості; 4) Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності); 5) сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності); 6) пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково) попередніх розрахункових періодів (за наявності).
1.32. Платіж за Основним боргом - передбачена в Тарифах частка від Основного боргу за Договором (окрім строкової Понадлімітної заборгованості), розрахована станом на дату кінця поточного Розрахункового періоду, внесення якої Клієнт повинен забезпечити на Рахунку впродовж наступного Розрахункового періоду до наступної Розрахункової дати. У випадку (часткової) не оплати Платежу за Основним боргом до наступної Розрахункової дати (включно) така неоплачена сума відноситься до простроченого боргу
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Подскажите пожалуйста, по КоКо кард страховка отключается? И кешбек программа (календарь кешбека один на весь год) доступна на любой карте и по одним условиям или на каждой свои, есть ли ещё какие скрытые уловки в данном банке, честным свинорылам тут чем поживиться можно? Где кешбек для КоКо до 20% глянуть?
Востаннє редагувалось anis в Суб 19 жов, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
anis написав:Подскажите пожалуйста, по КоКо кард страховка отключается? И кешбек программа доступна на любой карте и по одним условиям или на каждой свои, есть ли ещё какие скрытые уловки в данном банке, честным свинорылам тут чем поживиться можно?
Страховки отключаются. Условия кешбека под каждую карту свои.
anis написав:Подскажите пожалуйста, по КоКо кард страховка отключается? И кешбек программа доступна на любой карте и по одним условиям или на каждой свои, есть ли ещё какие скрытые уловки в данном банке, честным свинорылам тут чем поживиться можно?
Страховки отключаются. Условия кешбека под каждую карту свои.
Кто чем пользуется? На чем остановиться лучше? Страховку через заяву в отделении или по горячке можно отключить? Подскажите выплата кешбека какие имеет ограничения? КоКо можно получить и кред и дебет? Какие лимиты наливают обычно на кредитки? Подскажите правильно ли я понимаю, что для КоКо карты действует календарь кешбека если нет других акций по этой карте? Или в приложении на каждый месяц ещё по ней доп.категории есть ? Снятие с кредитки КоКо в Грейс попадает?