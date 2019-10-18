RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3522352335243525

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:с карты Банк в кармане

Вже немає?
Була 4 з простої.
3 - з Голд.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29771
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:08

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:с карты Банк в кармане

Вже немає?
Була 4 з простої.
3 - з Голд.

Комиссия? У меня никогда не было.
СЕП не с карты, а с карточного счета.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:24

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:с карты Банк в кармане

Вже немає?
Була 4 з простої.
3 - з Голд.

Вже немає
Для Дебетових Карток затвердити та ввести в дію з 19.08.2019 року
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 18.09.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:42

  alex_b написав:Support BForward подскажите что значит 15. Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату. Если я потратил некую сумму то в расчетную дату спишет 0.5% от сумы долга даже если на расчетку я погашу полностью долг?

Это часть основного долга входящая в сумму обязательного Минимального платежа. Если до конца льготного периода долг погасите полностью, то эти 0,5% туда войдут, это не дополнительные 0,5%.
1.31.Мінімальний платіж – сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:
1) Платіж за Основним боргом,
2) сума процентів за користування кредитом
3) сума строкової Понадлімітної заборгованості;
4) Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);
5) сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);
6) пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково)
попередніх розрахункових періодів (за наявності).

1.32. Платіж за Основним боргом - передбачена в Тарифах частка від Основного боргу за Договором (окрім строкової Понадлімітної заборгованості), розрахована станом на дату кінця поточного Розрахункового періоду, внесення якої Клієнт повинен забезпечити на Рахунку впродовж наступного Розрахункового періоду до наступної Розрахункової дати. У випадку (часткової) не оплати Платежу за Основним боргом до наступної Розрахункової дати (включно) така неоплачена сума відноситься до простроченого боргу
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 18.09.13
Подякував: 437 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пожалуйста, по КоКо кард страховка отключается? И кешбек программа (календарь кешбека один на весь год) доступна на любой карте и по одним условиям или на каждой свои, есть ли ещё какие скрытые уловки в данном банке, честным свинорылам тут чем поживиться можно?
Где кешбек для КоКо до 20% глянуть?
Востаннє редагувалось anis в Суб 19 жов, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
anis
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:11

  anis написав:Подскажите пожалуйста, по КоКо кард страховка отключается? И кешбек программа доступна на любой карте и по одним условиям или на каждой свои, есть ли ещё какие скрытые уловки в данном банке, честным свинорылам тут чем поживиться можно?

Страховки отключаются.
Условия кешбека под каждую карту свои.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, по КоКо кард страховка отключается? И кешбек программа доступна на любой карте и по одним условиям или на каждой свои, есть ли ещё какие скрытые уловки в данном банке, честным свинорылам тут чем поживиться можно?

Страховки отключаются.
Условия кешбека под каждую карту свои.
Кто чем пользуется? На чем остановиться лучше?
Страховку через заяву в отделении или по горячке можно отключить?
Подскажите выплата кешбека какие имеет ограничения?
КоКо можно получить и кред и дебет? Какие лимиты наливают обычно на кредитки?
Подскажите правильно ли я понимаю, что для КоКо карты действует календарь кешбека если нет других акций по этой карте? Или в приложении на каждый месяц ещё по ней доп.категории есть ?
Снятие с кредитки КоКо в Грейс попадает?
anis
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 22.11.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3522352335243525
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7764, 7765, 7766
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77658 9172954
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 14:15
Setta
А-Банк 1 ... 1365, 1366, 1367
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13669 1908883
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 13:51
ol_zy
ОТП БАНК 1 ... 618, 619, 620
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6198 1407714
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 10:34
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.