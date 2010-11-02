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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек при конвертации начисляется?
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:52
Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
Додано: Нед 20 жов, 2019 17:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вже є подарунки на відділеннях(не Київ) по призових трансакціях. Сам подзвонив і уточнив в кц). Питайте і отримуйте)))
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:03
Всё... КОКО
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:17
Делал мприсенд на карту ТАС из приложения форварда.
Операция не прошла.
Баланс исходной карты не увеличился обратно. Деньги зависли в недрах форварда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:29
Вкладчик1234
Из опыта возвращается на следующий рабочий день. У меня тоже была такая неуспешная операция перед прошлыми большими выходными. Сначала появляется сообщение об ошибке и возврате. А во вторник появились и сами деньги.
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