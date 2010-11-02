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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек при конвертации начисляется?
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:52

Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
novichok
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Повідомлень: 1935
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вже є подарунки на відділеннях(не Київ) по призових трансакціях. Сам подзвонив і уточнив в кц). Питайте і отримуйте)))
tarasum
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:03

  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?


Всё... КОКО
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:17

Делал мприсенд на карту ТАС из приложения форварда.
Операция не прошла.
Баланс исходной карты не увеличился обратно. Деньги зависли в недрах форварда
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:29

Вкладчик1234
Из опыта возвращается на следующий рабочий день. У меня тоже была такая неуспешная операция перед прошлыми большими выходными. Сначала появляется сообщение об ошибке и возврате. А во вторник появились и сами деньги.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:06

  Вкладчик1234 написав:Делал мприсенд на карту ТАС из приложения форварда.
Операция не прошла.
Баланс исходной карты не увеличился обратно. Деньги зависли в недрах форварда

Фарс вирішив з Моно і Ахмедбаєм конкурувати? Мзди не бере?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Делал мприсенд на карту ТАС из приложения форварда.
Операция не прошла.
Баланс исходной карты не увеличился обратно. Деньги зависли в недрах форварда

Фарс вирішив з Моно і Ахмедбаєм конкурувати? Мзди не бере?


Пока Фарс не конкурент. Надеяться на такие переводы нельзя.
Возврат зависших денег в течении суток
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:13

  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?


в уніфікованому списку карткових продуктів БВК Голд все ще присутня
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... 0.2019.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18

  greenozon написав:
  novichok написав:Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?


в уніфікованому списку карткових продуктів БВК Голд все ще присутня
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... 0.2019.pdf

Карта Кості Колишнього наше всьо. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
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