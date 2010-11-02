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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:00
Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті
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tarasum
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Додано: Пон 21 жов, 2019 16:19
tarasum написав:
Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті
Ну і славненько. А Депозитка не доступна?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 21 жов, 2019 17:16
Квесторе_поверніться написав: tarasum написав:
Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті
Ну і славненько. А Депозитка не доступна?
На сайте вижу только новость, что все карты мастеркард можно добавить в гп. Странно, что не реализовали добавление через свое приложение, надо лезть за картой и добавлять вручную.
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Bosstone
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:03
Квесторе_поверніться написав:
Карта Кості Колишнього наше всьо.
бегущі диванні банкіри не в почоті в депо людей
так що ..
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greenozon
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:15
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
Карта Кості Колишнього наше всьо.
бегущі диванні банкіри не в почоті в депо людей
так що ..
Чому Констянтина не шанувати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:38
Bosstone написав: Квесторе_поверніться написав: tarasum написав:
Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті
Ну і славненько. А Депозитка не доступна?
На сайте вижу только новость, что все карты мастеркард можно добавить в гп. Странно, что не реализовали добавление через свое приложение, надо лезть за картой и добавлять вручную.
А что, Визу нельзя вообще?
Размер имеет значение.
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