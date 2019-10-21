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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:19
Ну і славненько. А Депозитка не доступна?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:16
На сайте вижу только новость, что все карты мастеркард можно добавить в гп. Странно, что не реализовали добавление через свое приложение, надо лезть за картой и добавлять вручную.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
бегущі диванні банкіри не в почоті в депо людей
так що ..
+50грн !
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:15
Чому Констянтина не шанувати?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что, Визу нельзя вообще?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 21 жов, 2019 21:40
Додано: Пон 21 жов, 2019 21:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі ізі можна додати в Гугл пей?
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:38
Вопрос офпреду, связанный с тем, что банк иногда не проводит операции без объяснения причин и замораживает деньги.
Можно ли где-то в веб-ИБ увидеть РЕАЛЬНЫЙ доступный остаток по карте ?
Реальный остаток правильно рисует Телеграм.
Хотелось бы, чтобы ИБ тоже рисовал реальный остаток, а не мифический.
Странно выглядит, когда эти остатки не совпадают.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
В интернет банке есть перевод на карту украинского банка, там можно указывать только свою карту или любую? Если посмотреть квитанцию по такому переводу, то там я же указываюсь как получатель и банк получателя Форвард, но на самом деле это не так. При вводе карты банк определяется правильно.
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