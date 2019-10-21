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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:19

  tarasum написав:Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті

Ну і славненько. А Депозитка не доступна?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:16

  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті

Ну і славненько. А Депозитка не доступна?

На сайте вижу только новость, что все карты мастеркард можно добавить в гп. Странно, что не реализовали добавление через свое приложение, надо лезть за картой и добавлять вручную.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Карта Кості Колишнього наше всьо.


бегущі диванні банкіри не в почоті в депо людей
так що ..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:15

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Карта Кості Колишнього наше всьо.


бегущі диванні банкіри не в почоті в депо людей
так що ..

Чому Констянтина не шанувати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:Коко картка вже доступна від сьогодні в Гугл пей. Інфо на офсайті

Ну і славненько. А Депозитка не доступна?

На сайте вижу только новость, что все карты мастеркард можно добавить в гп. Странно, что не реализовали добавление через свое приложение, надо лезть за картой и добавлять вручную.
А что, Визу нельзя вообще?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:40

  2XL написав:
Bosstone написав:На сайте вижу только новость, что все карты мастеркард можно добавить в гп. Странно, что не реализовали добавление через свое приложение, надо лезть за картой и добавлять вручную.
А что, Визу нельзя вообще?

Пока нет. Обещают в следующем месяце допилить.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі ізі можна додати в Гугл пей?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:38

Вопрос офпреду, связанный с тем, что банк иногда не проводит операции без объяснения причин и замораживает деньги.

Можно ли где-то в веб-ИБ увидеть РЕАЛЬНЫЙ доступный остаток по карте ?

Реальный остаток правильно рисует Телеграм.
Хотелось бы, чтобы ИБ тоже рисовал реальный остаток, а не мифический.
Странно выглядит, когда эти остатки не совпадают.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

В интернет банке есть перевод на карту украинского банка, там можно указывать только свою карту или любую? Если посмотреть квитанцию по такому переводу, то там я же указываюсь как получатель и банк получателя Форвард, но на самом деле это не так. При вводе карты банк определяется правильно.
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