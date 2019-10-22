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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:53
jay2004 написав: novichok написав:
Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
Всё... КОКО
Не надо ЛЯ-ЛЯ
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 22 жов, 2019 19:13
хуторянка написав: jay2004 написав: novichok написав:
Банк в Кармане Голд по инициативе банка все? В октябре карта заканчивается, ждать, не ждать новую?
Всё... КОКО
Не надо ЛЯ-ЛЯ
перезаказывала чераз кал-номер карты виден в ИБ с надписью не активна тк еще не получена
тоже перезаказал, спасибо
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novichok
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:45
Не створює файл з випискою в додатку. Чому так?
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Кочевник
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:34
А дебитку КОКО с чипом выпускают?
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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